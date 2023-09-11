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Политика

Игорь Сопов: Избиратели Псковской области верят в ДЭГ

Избиратели Псковской области верят в дистанционное электронное голосование, заявил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2023» в медиацентре ПАИ.

Игорь Сопов. Фото: Елены Коноплёвой

«Мы принимаем участие в ДЭГ во второй раз. Первый раз был на выборах в Псковскую городскую Думу в прошлом году. Среди регионов, где выбирали губернатора, Псковская область по явке на ДЭГ занимает первое место. Среди регионов, где проходили общефедеральные выборы, мы занимаем второе место. Это очень хороший результат. Избиратели Псковской области верят в ДЭГ и верят, что это удобная дополнительная опция для голосования», – отметил Игорь Сопов.

Он напомнил, что на ДЭГ проголосовали 47 294 человека. Явка составила 91%. «Несмотря на то, что коммунисты выступают против голосования с помощью ДЭГ, коммунисты [Пётр Алексеенко. – ПАИ] – 2 040 голосов, кандидат от ЛДПР Минаков – 2 252 голоса, хоть и не верил в ДЭГ, Игорь Романов от «Партии Роста» – 1 482 голоса. А у действующего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова – 41 402 голоса», – сказал председатель облизбиркома.  

Игорь Сопов также отметил вклад действующего губернатора в развитие избирательной комиссии Псковской области. «Благодаря губернатору мы можем создавать сложные проекты, благодаря Михаилу Юрьевичу избирательная система региона преобразилась технически – мы купили новые компьютеры и принтеры. Глава региона услышал нас и комитет по цифровизации, тем самым мы создали свою систему видеонаблюдения. Мы создали именно свою собственную систему. Есть ещё несколько проектов, которые будут связаны с электронными системами, которые увеличат электронные возможности Псковской области», – сказал Игорь Сопов.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. 

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей. 

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