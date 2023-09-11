Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Линейку косметики из улиток запустят в Невельском районе

Косметику на основе улиточного муцина собираются производить владельцы улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») Алексей Корочкин и Наталья Деревянных. Об этом предприниматели сообщили в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Сейчас косметику на основе муцина производят в основном за рубежом. У нас есть вся возможность не только пойти по гастрономическому направлению, но и косметическому», – рассказал Алексей Корочкин.

Для производства косметики необходимо специальное оборудование для сбора муцина. Помимо косметической линии предприниматели также пробуют формат улиточного SPA, когда живую улитку кладут на кожу. Таким образом слизь улитки обогащает кожу муцином – веществом, в составе которого коллаген и эластин, способные увлажнить кожу и избавить от мелких морщинок.

Средства на покупку оборудования для сбора муцина предприниматель получил благодаря гранту от Минсельхоза РФ. 

Добавим, что выпускник Сорбонны Алексей Корочкин в 2020 году открыл в Псковской области ферму Escargot D’Or («Золотая улитка») и был намерен превратить моллюска Helix Pomatia в гастрономический символ региона. О том, почему Псковская область является «улиточным эльдорадо», как связаны Невельский район и Париж, а также чем улитка лучше снетка, читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 сентября 2023

Старинный деревянный чемодан передали в дар Опочецкому краеведческому музею

11 сентября 2023

Старые гаражи снесли в Печорах

11 сентября 2023

Московскую театральную постановку по Пушкину показали в Пскове и Великих Луках

11 сентября 2023

Содержание соли в пище студенческой столовой ПсковГУ понизили на 30%

11 сентября 2023

Псковских улиток начнут поставлять в калининградские рестораны

11 сентября 2023

Линейку косметики из улиток запустят в Невельском районе

11 сентября 2023

Великолучанка представит Псковскую область на конкурсе «Воспитатель года России»

11 сентября 2023

Необычный чемодан военных лет появился в опочецком музее


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...