Линейку косметики из улиток запустят в Невельском районе

17:40, 11 сентября 2023, ПАИ

Косметику на основе улиточного муцина собираются производить владельцы улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») Алексей Корочкин и Наталья Деревянных. Об этом предприниматели сообщили в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Сейчас косметику на основе муцина производят в основном за рубежом. У нас есть вся возможность не только пойти по гастрономическому направлению, но и косметическому», – рассказал Алексей Корочкин.

Для производства косметики необходимо специальное оборудование для сбора муцина. Помимо косметической линии предприниматели также пробуют формат улиточного SPA, когда живую улитку кладут на кожу. Таким образом слизь улитки обогащает кожу муцином – веществом, в составе которого коллаген и эластин, способные увлажнить кожу и избавить от мелких морщинок.

Средства на покупку оборудования для сбора муцина предприниматель получил благодаря гранту от Минсельхоза РФ.

Добавим, что выпускник Сорбонны Алексей Корочкин в 2020 году открыл в Псковской области ферму Escargot D’Or («Золотая улитка») и был намерен превратить моллюска Helix Pomatia в гастрономический символ региона. О том, почему Псковская область является «улиточным эльдорадо», как связаны Невельский район и Париж, а также чем улитка лучше снетка, читайте здесь.