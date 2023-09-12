Заболеваемость ОРВИ выросла в Псковской области на 32%

09:52, 12 сентября 2023, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла в Псковской области на 32 %. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, всего в Псковской области за неделю зарегистрировано 1 687 случаев заболевания ОРВИ – это ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 61,3 %.

«Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в трёх муниципальных образованиях: в Пскове, Невельском и Псковском районах», – рассказали в управлении.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 75,3 %, зарегистрировано 1 176 случаев, что выше недельного порогового уровня на 8 %.

С симптомами острых респираторных вирусных инфекций госпитализировали 39 жителей региона. По результатам исследований на прошедшей неделе выявили вирусы парагриппа – 14,3 %, риновирусы – 85,7 %. Вирусы гриппа не обнаружены. Также в области зарегистрировано пять случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе два случая в Пскове.

«Среди сезонных ОРВИ грипп протекает с наиболее выраженной клинической картиной и опасен серьёзными осложнениями: синуситы, бронхиты, отиты, пневмонии, обострение и усугубление хронических заболеваний», – отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область. Вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок.

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