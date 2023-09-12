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Политика

Не преодолевшие 10% порог кандидаты в губернаторы получили на «Ночи выборов» подарки от основателя улиточной фермы

Кандидаты в губернаторы Псковской области, не преодолевшие десятипроцентный порог, получили на площадке «Ночи выборов – 2023» в медиацентре ПАИ подарки от основателя улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») Алексея Корочкина.

Фото здесь и далее: Андрей Степанов / «Псковская правда». На фото Алексей Корочкин вручает подарки кандидатам в губернаторы на площадке «Ночи выборов – 2023» в медиацентре ПАИ

«Хочу вам сделать вкусный подарок – это наши псковские улиточки по-бургундски! Не думайте, что улитки – это символ медленности, псковская улитка двигается по России очень быстро. Из нашей невельской деревни улитка за три года дошла уже практически до Петропавловка-Камчатского и двигается дальше – это Сочи, Тольятти, Воронеж, Санкт-Петербург и Москва и завоёвывает всю Россию! Желаю вам таких же успехов!» – сказал Алексей Корочкин.

Кандидат в губернаторы от «Партии Роста» Игорь Романов в свою очередь поблагодарил предпринимателя и заявил, что является настоящим фанатом псковских улиток. «Уже не первый раз их пробую. Даю слово, что буду способствовать продвижению ваших улиток дальше по стране», – сказал он.

Алексей Корочкин также обратил внимание, что именно к «Ночи выборов – 2023» для улиток был разработан специальный соус по-губернаторски.  

Отметим, что памятные подарки из рук предпринимателя получили Пётр Алексеенко от КПРФ, Антон Минаков от ЛДПР и Игорь Романов от «Партии Роста».  

Добавим, что Алексей Корочкин переехал в Невельский район Псковской области в 2020 году: в активе у него был диплом Сорбонны и опыт работы во Франции. Именно там он нашел бизнес-партнера в лице потомственного ресторатора Тьерри Феррана и идею для своего дела: собирать и перерабатывать моллюска Helix Pomatia, более известного как Escargot de Bourgogne, или бургундская улитка. Тогда он открыл в Псковской области ферму Escargot D’Or («Золотая улитка»).

Предприниматель поставляет свою продукцию в Псков, Смоленск и Москву, а также участвует в местных фестивалях. О том, почему Псковская область является «улиточным эльдорадо», как связаны Невельский район и Париж, а также чем улитка лучше снетка, читайте здесь.

Политическое шоу «Ночь выборов – 2023» прошло 10 сентября, в единый день голосования, в здании госмедиахолдинга Псковской области. Все новости с мероприятия можно посмотреть в специальном сюжете ПАИ. Трансляцию «Ночи выборов – 2023» можно посмотреть по ссылке.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

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