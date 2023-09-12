Стали известны победители лотереи «Ночи выборов – 2023»

18:16, 12 сентября 2023, ПАИ

Подведены итоги лотереи, которая прошла в псковском госмедиахолдинге во время главного политического события года – «Ночи выборов – 2023».

Результаты огласил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Первенство в политической лотерее разделили сразу несколько человек, среди которых руководитель регионального исполкома «Народного фронта», зампредседателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, корреспондент и ведущая телеканала «Первый Псковский» Владислава Полякова и начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. Всего несколько десятых отделяло победителей от конечного результата.



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров





Принять участие в лотерее могли все гости мероприятия «Ночь выборов – 2023». Им предлагалось расставить в бланке итоговые проценты напротив фамилий кандидатов, а после этого отпустить листовки в ящик для бюллетеней. Всего в лотерее приняли участие 50 человек.

Добавим, что победители в скором времени получат фирменный мерч.

Политическое шоу «Ночь выборов – 2023» прошло 10 сентября, в единый день голосования, в здании госмедиахолдинга Псковской области. Все новости с мероприятия можно посмотреть в специальном сюжете ПАИ. Трансляцию «Ночи выборов – 2023» можно посмотреть по ссылке.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

10 сентября в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. Оно проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Среди кандидатов на должность главы региона победу одержал Михаил Ведерников.