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Политика

Стали известны победители лотереи «Ночи выборов – 2023»

Подведены итоги лотереи, которая прошла в псковском госмедиахолдинге во время главного политического события года – «Ночи выборов – 2023».

 

Результаты огласил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Первенство в политической лотерее разделили сразу несколько человек, среди которых руководитель регионального исполкома «Народного фронта», зампредседателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, корреспондент и ведущая телеканала «Первый Псковский» Владислава Полякова и начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. Всего несколько десятых отделяло победителей от конечного результата.

  • Победители лотереи
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Победители лотереи
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Победители лотереи
    Фото: Андрей Кокшаров

Принять участие в лотерее могли все гости мероприятия «Ночь выборов – 2023». Им предлагалось расставить в бланке итоговые проценты напротив фамилий кандидатов, а после этого отпустить листовки в ящик для бюллетеней. Всего в лотерее приняли участие 50 человек.

Добавим, что победители в скором времени получат фирменный мерч.

Политическое шоу «Ночь выборов – 2023» прошло 10 сентября, в единый день голосования, в здании госмедиахолдинга Псковской области. Все новости с мероприятия можно посмотреть в специальном сюжете ПАИ. Трансляцию «Ночи выборов – 2023» можно посмотреть по ссылке.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

10 сентября в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. Оно проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Среди кандидатов на должность главы региона победу одержал Михаил Ведерников. 

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