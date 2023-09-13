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В Псковском медколледже началась вакцинация препаратом «Совигрипп» 

В Псковском медколледже началась вакцинация против гриппа обучающихся и сотрудников вакциной «Совигрипп» с привлечением специалистов Псковской межрайонной больницы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения. 

Фото здесь и далее: ГБПОУ ПО "Псковский медицинский колледж"

Данная мера профилактики будет проводиться 12 и 14 сентября с 12:00 до 15:00 в медицинском пункте колледжа. На данный момент привито 215 человек.

«Вакцинация против гриппа до начала эпидсезона – наиболее эффективная мера профилактики», – подчеркнули медики. 

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