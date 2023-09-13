Диспансеризация на выезде: сотрудники администрации Пыталовского района прошли полный медосмотр

18:11, 13 сентября 2023, ПАИ

На призыв пройти диспансеризацию вне поликлиники на рабочем месте откликнулись все сотрудники администрации Пыталовского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

«И, сегодня, все кто не был на больничном или в командировке, смогли пройти диспансеризацию без отрыва от работы. ГБУЗ «Островская межрайонная больница» по предварительной договорённости и на основании соглашения предоставила два передвижных автобуса: ФАП и флюмамм», – отметила Вера Кондратьева.

Так, по её словам, в течение четырёх часов обследование прошли 33 человека благодаря слаженной и быстрой работе медперсонала. Также продиспансеризировались сотрудники МФЦ и редакции газеты Пыталовского района «Наша жизнь».

Следующий выезд бригады врачей состоится 18 сентября.

Отметим, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

Добавим, что диспансеризация проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».