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Псковский губернатор дал инструкцию, как вести себя при внештатной ситуации

Что делать и как вести себя, если заметили что-то подозрительное или попали во внештатную ситуации, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём очередном видео из серии «Своих не бросаем». Глава региона подчеркнул, что прежде всего надо сохранять бдительность.

Михаил Ведерников объяснил жителям региона, что делать, если стали свидетелем подозрительной ситуации. Фото пресс-службы правительства Псковской области

«Обращайте самое пристальное внимание на всё, что происходит вокруг, отмечайте подозрительных людей, странные автомобили. Именно вы быстрее всех можете заметить, что в вашем посёлке, микрорайоне появился чужой, причём приехал не к кому-то в гости, а просто кружит по району, проявляет нездоровый интерес к различным объектам, фотографирует их, выясняет кто и как там работает. Подозрительные машины тоже себя выдают, когда они появляются там, где посторонним делать нечего. Вдали от транзитных дорог, туристических объектов и мест отдыха. Они могут подъезжать к объектам инфраструктуры, заводам, предприятиям, административным зданиям и стоять там, где делать этого нельзя», – обратил внимание Михаил Ведерников.

Если увидели что-то подозрительное, «главное, не геройствовать и не привлекать к себе внимание», подчеркнул глава региона.

«Постарайтесь оперативно покинуть место события непонятной ситуации, свидетелем которой вы стали. При этом постарайтесь запомнить максимальное количество деталей. Марку, цвет, номер автомобиля, количество людей, во что одеты, приметы, куда и откуда едут. Сообщить о случившемся необходимо по номеру 112. Также информацию можно передать по дежурному номеру УМВД или УФСБ. Если каждый из нас будет обращать внимание на подозрительное, тогда группам противника будет намного сложнее действовать на нашей территории», – сказал губернатор.

Напомним, дежурный номер УМВД России по Псковской области (8 8112) 66-16-49, дежурный номер УФСБ России по Псковской области (8 8112) 72-52-00.

Михаил Ведерников подчеркнул, что подавляющее большинство жителей должны быть готовы к внештатным ситуациям.

Напомним, что в ночь на 30 августа Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации.

Подчеркнём, что снимать и выкладывать происходящее нельзя. Подробнее о том, почему это запрещено, мы писали здесь.

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