Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дежурные группы отряда «Дружина» будут патрулировать ряд объектов Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил сформировать дежурные группы членов отряда содействия обороне и безопасности «Дружина», которые будут патрулировать ряд объектов региона. Об этом он сказал в ходе совещания с заместителем руководителя аппарата регионального правительства – начальником управления специальных программ Андреем Вьюновым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Фото: скриншот из видео, размещённого в телеграм-канале Михаила Ведерникова

Глава региона подчеркнул, что особое внимание в работе с дружинниками необходимо сделать в приграничных территориях, а также в Пскове и Псковском районе.

«Нужно провести совещание с коллегами из Пограничного управления ФСБ, Федеральной службы безопасности, Росгвардии, УМВД и определить формат взаимодействия «Дружины» с соответствующими ведомствами, а также назначить ответственных и координаторов», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Также губернатор попросил уже сегодня заняться формированием дежурных групп, которые будут патрулировать ряд объектов, в том числе и в Крестах.

«Я дам поручение, на центр «Воин» будет закуплено несколько автомобилей для того, чтобы сохранить оперативность реагирования. А для дружинников, которые будут работать в патруле, будет закуплена форма с шевронами и с бейджами. Первоначальное обучение нужно будет провести касаемо того, как и в каком формате проводить это патрулирование, а дальше будем проводить различные мероприятия, как мы и договаривались, по командообразованию и слаживанию», – заключил Михаил Ведерников.  

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников подписал распоряжение о создании в Псковской области автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина». Также набор добровольцев в филиалы отряда в районах Псковской области должен быть завершён к осени. 

Напомним, что в ряды «Дружины» уже вступило более 800 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 сентября 2023

День знаний отпраздновали в Каськовской школе Куньинского района

01 сентября 2023

Ребёнок до года болеть не должен вообще – Марина Гаращенко

01 сентября 2023

Первый День знаний состоялся в гимназии №29 в Пскове

01 сентября 2023

Демонтажные работы завершил подрядчик на очистных сооружениях в Порхове

01 сентября 2023

Ситуацию с льготными лекарствами обсуждают в медиацентре ПАИ

01 сентября 2023

171 первоклассник сел за парты в Себежском районе

01 сентября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. День знаний в Пскове

01 сентября 2023

Более 100 первоклассников сели за парты инженерно-экономического лицея в Великих Луках


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...