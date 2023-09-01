Дежурные группы отряда «Дружина» будут патрулировать ряд объектов Псковской области

15:02, 01 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил сформировать дежурные группы членов отряда содействия обороне и безопасности «Дружина», которые будут патрулировать ряд объектов региона. Об этом он сказал в ходе совещания с заместителем руководителя аппарата регионального правительства – начальником управления специальных программ Андреем Вьюновым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что особое внимание в работе с дружинниками необходимо сделать в приграничных территориях, а также в Пскове и Псковском районе.

«Нужно провести совещание с коллегами из Пограничного управления ФСБ, Федеральной службы безопасности, Росгвардии, УМВД и определить формат взаимодействия «Дружины» с соответствующими ведомствами, а также назначить ответственных и координаторов», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Также губернатор попросил уже сегодня заняться формированием дежурных групп, которые будут патрулировать ряд объектов, в том числе и в Крестах.

«Я дам поручение, на центр «Воин» будет закуплено несколько автомобилей для того, чтобы сохранить оперативность реагирования. А для дружинников, которые будут работать в патруле, будет закуплена форма с шевронами и с бейджами. Первоначальное обучение нужно будет провести касаемо того, как и в каком формате проводить это патрулирование, а дальше будем проводить различные мероприятия, как мы и договаривались, по командообразованию и слаживанию», – заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников подписал распоряжение о создании в Псковской области автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина». Также набор добровольцев в филиалы отряда в районах Псковской области должен быть завершён к осени.

Напомним, что в ряды «Дружины» уже вступило более 800 человек.