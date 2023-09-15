Фоторамку со снетком установили в Детском парке Пскова

15:23, 15 сентября 2023, ПАИ

Новую фоторамку установили в Детском парке Пскова. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Заходите за атмосферными фото в Детский парк! Псковский снеток, надпись «Псков» в древнерусском стиле и вид на церковь Василия на Горке», – написал он.

Борис Елкин также отметил, что фоторамку установили в рамках проекта «Сердце Пскова», она уже пользуется популярностью у псковичей и гостей города.

Ранее сообщалось, что таблички со старыми названиями улиц появятся в центре Пскова.