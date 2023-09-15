Фоторамку со снетком установили в Детском парке Пскова
Новую фоторамку установили в Детском парке Пскова. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Заходите за атмосферными фото в Детский парк! Псковский снеток, надпись «Псков» в древнерусском стиле и вид на церковь Василия на Горке», – написал он.
Борис Елкин также отметил, что фоторамку установили в рамках проекта «Сердце Пскова», она уже пользуется популярностью у псковичей и гостей города.
Ранее сообщалось, что таблички со старыми названиями улиц появятся в центре Пскова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 сентября 2023
День простоять, ночь продержаться. Новый выпуск «Псковского телеграма» скоро в эфире