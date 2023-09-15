Обладатели почётных званий Псковской области будут получать надбавку к зарплате

16:39, 15 сентября 2023, ПАИ

Законопроект о введение надбавок к зарплате в размере пяти тысяч рублей обладателям почётных званий Псковской области внёс на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Внёс на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов несколько законопроектов. В том числе о введении надбавок к зарплате в размере пяти тысяч рублей для людей, имеющих звание «Заслуженный наставник», «Заслуженный строитель», «Заслуженный работник» (для работников СМИ, АПК, физкультуры и спорта, лесного хозяйства), которые трудятся в областных и муниципальных учреждениях», – написал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в Псковской области детям запретят посещать вейпшопы. Также в регионе увеличат штрафы за пребывание детей в запрещённых местах.