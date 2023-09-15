Псковички начали плести браслеты для военнослужащих СВО

17:44, 15 сентября 2023, ПАИ

Браслеты плетут псковские добровольцы для военнослужащих в зоне СВО. Об этом сообщила председатель совета ПРОО «Альт» Алёна Ключерова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Сейчас мы начали плести браслеты, которые бойцы носят на руках и при необходимости могут расплести в верёвку и использовать по назначению. Такой метод ношения экономит место в карманах бойца и служит надёжным аксессуаром», – рассказала Алёна Ключерова.

Помимо этого, добровольцы разрабатывают модифицированную версию аксессуара. Например, думают, как прикрепить огниво для розжига костра в сырую погоду.

Сухое питание, которое псковички поставляют военнослужащим, также разнообразилось новыми блюдами. Теперь в рацион бойцов добавились омлет и пюре быстрого приготовления. Их добровольцы также изготавливают собственными силами.

Ранее сообщалось, что псковички начали изготовление лечебных мазей для военнослужащих СВО и разработали уникальные полевые табуреты.