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Спорт

Рекордсменка Псковской области взяла золото на «Кроссе наций»

Рекордсменка Псковской области по бегу на 3 000 метров Елизавета Николаева стала победительницей «Кросса наций» на дистанции 4 000 метров. Соревнования проходят на набережной реки Великой возле Власьевской башни, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Елизавета Николаева пришла первой с большим отрывом. Её результат составил 12 минут 55 секунд. Второй с результатом 14 минут 3 секунды пришла спортсменка 2009 года рождения Маргарита Компанеец. Замкнула тройку лидеров Олеся Семёнова. 

«Этот старт больше в качестве тренировки. В тренировочный процесс вписывается. Не было расчёта победить – просто продышаться. Сейчас межсезонье, но я всё равно объёмы набираю, какие-то силовые тренировки. Идёт подготовка к зимнему сезону», – поделилась Елизавета Николаева.

Напомним, что в этом сезоне она стала серебряным призёром первенства России по лёгкой атлетике до 20 лет на дистанции 3 000 метров.

Всего во Всероссийских соревнованиях «Кросс наций» принимает участие более 400 спортсменов со всего региона.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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