Рукопашный бой продемонстрировали великолучанам на «Михайловском бастионе»

21:45, 16 сентября 2023, ПАИ

Сводный военный оркестр воздушно-десантных войск выступил в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках на фестивале «Михайловский бастион». Об этом сообщается в группе Театрально-концертной дирекции Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

«Лучшие музыканты военных оркестров воздушно-десантных и десантно-штурмовых соединений воздушно-десантных войск продемонстрировали армейский рукопашный бой, любимые песни и знакомые каждому мелодии», – говорится в сообщении.

Кроме того, на площадке Великолукского ДК ЛК зрители смогли увидеть танцевальные номера в исполнении ансамбля песни и пляски ВДВ.

Отметим, ранее Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ выступил перед жителями и гостями города Опочки Псковской области.