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Концерт военно-духового оркестра собрал полный зал островичей в «Юбилейном»

Выступление военного оркестра «Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» под руководством Дмитрия Мисюры состоялось в центре культуры «Юбилейный» города Острова Псковской области сегодня, 16 сентября. Концерт прошёл в рамках II военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион». Об этом пишет газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: Татьяна Краснова

Отметим, в 2019 году оркестр дебютировал в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», ежегодно оркестр принимает участие в Международном фестивале военных оркестров в Санкт-Петербурге, неоднократно участвовал в Международном фестивале духовой музыки имени В. И. Агапкина и И. А. Шатрова в Тамбове, а также в международных фестивалях военных оркестров за пределами нашей страны.

«Зрители получили яркие эмоции и незабываемые впечатления от выступления музыкантов», – отметили участники концерта.

Отметим, ранее Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ выступил перед жителями и гостями города Опочки Псковской области.

Напомним, завтра, 17 сентября, в Пскове на стадионе «Машиностроитель» состоится гала-концерт с участием сборных оркестров. 

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