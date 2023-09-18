Более 500 участников уже зарегистрировались на Псковский полумарафон
Более 500 участников зарегистрировались для участия в Псковском полумарафоне на сегодняшний день. Об этом сообщил спортивный директор мероприятия Александр Кузьмин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«Сейчас уже далеко за 500 участников зарегистрировалось на соревнования», – отметил эксперт и подчеркнул, что регистрация продолжается и ещё есть несколько свободных мест.
По его словам, в Псковском полумарафоне участвуют спортсмены из 23 субъектов РФ, но преимущественно из Псковской области – 54 %. «Приятно, что Псков становится беговым городом. Четверть участников из Санкт-Петербурга, и четверть – из других регионов», – сказал Александр Кузьмин.
«Если в прошлом году 300 участников участвовало всего, то в этом году столько соберёт один старт», – подчеркнул спортивный директор.
Напомним, что Псковский полумарафон пройдёт 24 сентября. На нём ожидается рекордное количество участников.
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