Аппарат для лечения заболеваний кожи приобретён Псковской областной больницей
Новый аппарат ультразвуковой терапии закупили в физиотерапевтическое отделение Псковской областной клинической больницы в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Об этом ПАИ сообщили в медицинском учреждении.
«Этот компактный аппарат с ЖК-дисплеем используется для лечения заболеваний кожи, внутренних органов, костно-мышечной и нервной систем», – пояснили в больнице.
Напомним, главный врач Псковской областной клинической больницы в медиацентре ПАИ рассказал о развитии медучреждения. Видеозапись пресс-конференции доступна по ссылке.
Ранее сообщалось, что два аппарата для магнитотерапии поступили в Псковскую областную больницу.
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