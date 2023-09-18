Аппарат для лечения заболеваний кожи приобретён Псковской областной больницей

14:57, 18 сентября 2023, ПАИ

Новый аппарат ультразвуковой терапии закупили в физиотерапевтическое отделение Псковской областной клинической больницы в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Об этом ПАИ сообщили в медицинском учреждении.

«Этот компактный аппарат с ЖК-дисплеем используется для лечения заболеваний кожи, внутренних органов, костно-мышечной и нервной систем», – пояснили в больнице.

Напомним, главный врач Псковской областной клинической больницы в медиацентре ПАИ рассказал о развитии медучреждения. Видеозапись пресс-конференции доступна по ссылке.

Ранее сообщалось, что два аппарата для магнитотерапии поступили в Псковскую областную больницу.