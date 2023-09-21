Автобусные маршруты изменятся в Великих Луках на время проведения ярмарки

16:04, 21 сентября 2023, ПАИ

Маршруты следования некоторых автобусов изменятся на время проведения осенней ярмарки в Великих Луках 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В субботу с 6:00 до 16:00 изменятся маршруты автобусов № 3 ЖБК – Магистральный и № 15 Мебельный комбинат – Булынино. Оба автобуса проследуют по Октябрьскому проспекту в прямом направлении (без остановки «Драмтеатр» и заезда на площадь Ленина), а в обратном – по улице Пионерской.

Кроме того, маршрут автобуса № 126 Великие Луки (улица Дружбы) – Максимиха – Дерганово рейс в 8:05 в прямом и обратном направлении проследует по проспекту Октябрьскому (без заезда на остановку «Драмтеатр» и площадь Ленина).

Напомним, традиционная осенняя областная ярмарка пройдёт и в Пскове. Витебские фермеры примут в ней участие.