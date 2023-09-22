Выездную диспансеризацию проводят в Пушкиногорском районе

12:06, 22 сентября 2023, ПАИ

Выездная диспансеризация проходит в деревне Савины Пушкиногорского района. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»





Подвоз жителей к месту проведения осуществляет фельдшер Полянского ФАПа Татьяна Григорьева.

Передвижной пункт оборудован всем необходимым для терапевтического, гинекологического и других осмотров.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ранее жителям Псковской области рассказали, что входит в бесплатный осмотр.