Выездную диспансеризацию проводят в Пушкиногорском районе
Выездная диспансеризация проходит в деревне Савины Пушкиногорского района. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».
Подвоз жителей к месту проведения осуществляет фельдшер Полянского ФАПа Татьяна Григорьева.
Передвижной пункт оборудован всем необходимым для терапевтического, гинекологического и других осмотров.
Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.
Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».
Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Ранее жителям Псковской области рассказали, что входит в бесплатный осмотр.
Несколько участков дорог в Псковской области перекроют для проведения ралли «Пушкинские Горы 2023»