Фонд «Защитники Отечества» получит грант в 5 млрд рублей

16:58, 22 сентября 2023, ПАИ

Правительство РФ приняло решение выделить грант в размере более пяти миллиардов рублей государственному фонду поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества», сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

«Сегодня в повестке ещё один вопрос, который касается прав участников специальной военной операции. Ведём такую работу, в том числе через государственный фонд «Защитники Отечества», созданный по инициативе президента. Правительство направит этой структуре грант в размере более пяти миллиардов рублей», – сказал Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он отметил, что выделенная сумма позволит оказывать поддержку ветеранам СВО и их близким, включая содействие в медицинской реабилитации, трудоустройстве и обучении, предоставлении юридической помощи. Также данная сумма позволит реализовать целый ряд других мер, которые востребованы подопечными организациями и членами их семей в регионах.

Отметим, что 30 мая в Пскове открылся региональный филиал государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества», а 1 июня учреждение уже приняло первых посетителей. Добавим, что с момента открытия до августа 2023 года сотрудники фонда отработали более 1 700 обращений.