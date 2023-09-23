Михаил Ведерников рекомендовал псковичам привиться от гриппа
Сделать прививку от гриппа рекомендовал жителям Псковской области губернатор Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Осенью традиционно начинается сезон простуд и вирусных заболеваний, напомнил глава региона. «На неделе с представителями регионального управления Роспотребнадзора, комитета по здравоохранению обсудили эпидемиологическую обстановку в регионе. В целом ситуация у нас стабильная: с начала сентября зафиксирован ожидаемый подъём заболеваемости ОРВИ, в основном среди детей до 14 лет. При этом половина случаев заболеваний приходится на Псков», – рассказал губернатор.
«Напомню, чтобы снизить риски заражения, достаточно соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки, обрабатывать поверхности и гаджеты дезинфицирующими средствами, избегать мест массового скопления людей. Поможет защититься от гриппа и вакцинация. В регион ещё в конце августа поставлена первая партия препаратов, которая распределена по всем районам. Рекомендую привиться уже сейчас, чтобы пройти пик заболеваемости, который мы ожидаем в октябре-ноябре, с минимальным риском для здоровья», – отметил Михаил Ведерников.
Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье. Также Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг», которая проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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