Михаил Ведерников рекомендовал псковичам привиться от гриппа

18:30, 23 сентября 2023, ПАИ

Сделать прививку от гриппа рекомендовал жителям Псковской области губернатор Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Осенью традиционно начинается сезон простуд и вирусных заболеваний, напомнил глава региона. «На неделе с представителями регионального управления Роспотребнадзора, комитета по здравоохранению обсудили эпидемиологическую обстановку в регионе. В целом ситуация у нас стабильная: с начала сентября зафиксирован ожидаемый подъём заболеваемости ОРВИ, в основном среди детей до 14 лет. При этом половина случаев заболеваний приходится на Псков», – рассказал губернатор.

«Напомню, чтобы снизить риски заражения, достаточно соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки, обрабатывать поверхности и гаджеты дезинфицирующими средствами, избегать мест массового скопления людей. Поможет защититься от гриппа и вакцинация. В регион ещё в конце августа поставлена первая партия препаратов, которая распределена по всем районам. Рекомендую привиться уже сейчас, чтобы пройти пик заболеваемости, который мы ожидаем в октябре-ноябре, с минимальным риском для здоровья», – отметил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье. Также Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг», которая проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».