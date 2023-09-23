Псковский губернатор развеял слухи о распространении в регионе дельта-штамма коронавируса

19:02, 23 сентября 2023, ПАИ

Слухи о распространении в Псковской области дельта-штамма коронавируса развеял губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Знаю, сейчас по родительским чатам расходится очередная фейковая информация о коронавирусе «дельта». Сразу поясню, что этот тип вируса действительно был распространён, но в 2021 году. Сейчас в области зафиксирован только штамм «омикрон» с его подвидами. Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам информации. Я обязательно оперативно сообщу, если жителям нашей области будет угрожать новый опасный штамм», – сказал губернатор.

Отметим, что в ближайшее время в Псковскую область поступит десять тысяч доз вакцины от коронавируса.