Псковский губернатор развеял слухи о распространении в регионе дельта-штамма коронавируса
Слухи о распространении в Псковской области дельта-штамма коронавируса развеял губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Знаю, сейчас по родительским чатам расходится очередная фейковая информация о коронавирусе «дельта». Сразу поясню, что этот тип вируса действительно был распространён, но в 2021 году. Сейчас в области зафиксирован только штамм «омикрон» с его подвидами. Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам информации. Я обязательно оперативно сообщу, если жителям нашей области будет угрожать новый опасный штамм», – сказал губернатор.
Отметим, что в ближайшее время в Псковскую область поступит десять тысяч доз вакцины от коронавируса.
Сотрудники Псковского УФСИН почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей
Михаил Ведерников посоветовал псковичам посетить выставку «Российский Север – XIII»
Михаил Ведерников: Подключение отопления в многоквартирных домах начнётся после устойчивого похолодания
23 муниципалитета Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону