О сотрудничестве Псковской области с Казахстаном рассказал Михаил Ведерников

20:08, 23 сентября 2023, ПАИ

О сотрудничестве Псковской области с Казахстаном рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, опубликованном в его Telegram-канале.

«Важной темой этой недели стал визит в Псковскую область генерального консула Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Дмитрия Леонидовича Михно. Мы активно развиваем международное сотрудничество, переориентируемся на дружественные нам страны Азии, Востока – Китай, Арабские Эмираты, Вьетнам – и, конечно, страны СНГ. С Казахстаном взаимодействуем давно: республика входит в пятёрку наших основных стран-контрагентов в экспорте, и наши предприятия выстраивают деловые контакты с бизнес-кругами республики», – сказал Михаил Ведерников.

С Казахстаном Псковскую область объединяют не только экономические интересы, но и общая история, подчеркнул губернатор.

«В годы Великой Отечественной войны уроженцы Казахстана героически бились за освобождение нашей области от фашистских захватчиков. В боях за освобождение Невеля погибла Маншук Маметова, под Новосокольниками – Алия Молдагулова. Обе девушки получили посмертно звание Героя Советского Союза. В муниципалитетах установлены памятники в честь казахских геров, каждый год проводятся памятные патриотические мероприятия», – отметил Михаил Ведерников.

«С Дмитрием Леонидовичем обсудили планы дальнейшего расширения взаимодействия и сотрудничества, в том числе в сферах культуры, образования, патриотического воспитания и экономики. Рассчитываю, что эти планы в скором времени будут реализованы. Потенциал для нашего сотрудничества большой», – заключил губернатор.