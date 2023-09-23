Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

О сотрудничестве Псковской области с Казахстаном рассказал Михаил Ведерников

О сотрудничестве Псковской области с Казахстаном рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, опубликованном в его Telegram-канале.

С Казахстаном Псковскую область объединяют не только экономические интересы, но и общая история. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Важной темой этой недели стал визит в Псковскую область генерального консула Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Дмитрия Леонидовича Михно. Мы активно развиваем международное сотрудничество, переориентируемся на дружественные нам страны Азии, Востока – Китай, Арабские Эмираты, Вьетнам – и, конечно, страны СНГ. С Казахстаном взаимодействуем давно: республика входит в пятёрку наших основных стран-контрагентов в экспорте, и наши предприятия выстраивают деловые контакты с бизнес-кругами республики», – сказал Михаил Ведерников.

С Казахстаном Псковскую область объединяют не только экономические интересы, но и общая история, подчеркнул губернатор.

«В годы Великой Отечественной войны уроженцы Казахстана героически бились за освобождение нашей области от фашистских захватчиков. В боях за освобождение Невеля погибла Маншук Маметова, под Новосокольниками – Алия Молдагулова. Обе девушки получили посмертно звание Героя Советского Союза. В муниципалитетах установлены памятники в честь казахских геров, каждый год проводятся памятные патриотические мероприятия», – отметил Михаил Ведерников.

«С Дмитрием Леонидовичем обсудили планы дальнейшего расширения взаимодействия и сотрудничества, в том числе в сферах культуры, образования, патриотического воспитания и экономики. Рассчитываю, что эти планы в скором времени будут реализованы. Потенциал для нашего сотрудничества большой», – заключил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 сентября 2023

Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
23 сентября 2023

О сотрудничестве Псковской области с Казахстаном рассказал Михаил Ведерников
23 сентября 2023

Первого замгубернатора – руководителя постпредства назначат в Псковской области на следующей неделе
23 сентября 2023

Сенатором от Псковской области станет заместитель командующего ВДВ Алексей Наумец
23 сентября 2023

Правительство Псковской области сложит с себя полномочия
22 сентября 2023

В Латвии введут запрет на автомобили с российскими и белорусскими номерами

22 сентября 2023

Перспективы сотрудничества обсудил псковский губернатор с генконсулом Казахстана в Санкт-Петербурге
22 сентября 2023

В эфир вышел 131-й выпуск «Псковского телеграма»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...