Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дорожные камеры в Псковской области начнут фиксировать непристёгнутых пассажиров

Комплексы фотофиксации, которые будут устанавливать непристёгнутых пассажиров, планируют установить в Псковской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Комплексы фотофиксации, которые будут фиксировать непристёгнутых пассажиров, планируют установить в Псковской области. Фото: ПАИ

«На текущий момент разработчиками комплексов фотофиксации уже ведутся работы по разработке программного обеспечения, позволяющего фиксировать не только не пристёгнутый водителем ремень безопасности, но и подобное нарушение, допускаемого пассажиром транспортного средства. Надеемся в ближайшее время данные работы будут закончены», – пояснили в ведомстве.       

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч непристёгнутых ремнями водителей выявили комплексы фотофиксации в Псковской области. Кроме того, число камер, фиксирующих непристёгнутый ремень у водителей, увеличится в Псковской области в два раза. 

Добавим, что комплексы фотофиксации с возможностью распознавания непристёгнутого ремня у водителя появились на территории Псковской области в 2022 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 сентября 2023

Первый заезд проекта «Истоки. Школа» стартует в Печорах 26 сентября
25 сентября 2023

На Октябрьском проспекте в Пскове укладывают асфальт
25 сентября 2023

Дорожные камеры в Псковской области начнут фиксировать непристёгнутых пассажиров
25 сентября 2023

Четыре вопроса обсудили на комитете по правовым вопросам в Псковской гордуме
25 сентября 2023

Почти на миллион рублей закупят учебники для школьных библиотек Пскова
25 сентября 2023

Александра Скрыпникова: Помощь в развитии Гдовского района – социальная миссия нашей компании
25 сентября 2023

Псковская область доставила на Херсонщину реагенты для обеззараживания воды 
25 сентября 2023

Более 25 тысяч детей планируется привить от гриппа в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...