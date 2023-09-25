Дорожные камеры в Псковской области начнут фиксировать непристёгнутых пассажиров

18:05, 25 сентября 2023, ПАИ

Комплексы фотофиксации, которые будут устанавливать непристёгнутых пассажиров, планируют установить в Псковской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«На текущий момент разработчиками комплексов фотофиксации уже ведутся работы по разработке программного обеспечения, позволяющего фиксировать не только не пристёгнутый водителем ремень безопасности, но и подобное нарушение, допускаемого пассажиром транспортного средства. Надеемся в ближайшее время данные работы будут закончены», – пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч непристёгнутых ремнями водителей выявили комплексы фотофиксации в Псковской области. Кроме того, число камер, фиксирующих непристёгнутый ремень у водителей, увеличится в Псковской области в два раза.

Добавим, что комплексы фотофиксации с возможностью распознавания непристёгнутого ремня у водителя появились на территории Псковской области в 2022 году.