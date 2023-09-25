Более 25 тысяч детей планируется привить от гриппа в Пскове

17:36, 25 сентября 2023, ПАИ

В Пскове от гриппа планируется привить 26,5 тысячи детей. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Первая партия вакцины уже поступила, и сейчас можно сделать прививку во всех детских садах и школах, а также в поликлинике по месту жительства. Процедура проводится бесплатно, но необходимо пройти осмотр у педиатра для определения противопоказаний.

По словам главврача Псковской детской городской поликлиники Эльвиры Мелех, вакцинация проводится четырёхвалентной вакциной без консервантов «Ультрикс Квадри». Препарат практически не имеет побочных эффектов.

Напомним, более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область. Вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг». Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».