Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 25 тысяч детей планируется привить от гриппа в Пскове

В Пскове от гриппа планируется привить 26,5 тысячи детей. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: ПАИ

Первая партия вакцины уже поступила, и сейчас можно сделать прививку во всех детских садах и школах, а также в поликлинике по месту жительства. Процедура проводится бесплатно, но необходимо пройти осмотр у педиатра для определения противопоказаний.

По словам главврача Псковской детской городской поликлиники Эльвиры Мелех, вакцинация проводится четырёхвалентной вакциной без консервантов «Ультрикс Квадри». Препарат практически не имеет побочных эффектов.

Напомним, более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область. Вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг». Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 сентября 2023

Первый заезд проекта «Истоки. Школа» стартует в Печорах 26 сентября
25 сентября 2023

На Октябрьском проспекте в Пскове укладывают асфальт
25 сентября 2023

Дорожные камеры в Псковской области начнут фиксировать непристёгнутых пассажиров
25 сентября 2023

Четыре вопроса обсудили на комитете по правовым вопросам в Псковской гордуме
25 сентября 2023

Почти на миллион рублей закупят учебники для школьных библиотек Пскова
25 сентября 2023

Александра Скрыпникова: Помощь в развитии Гдовского района – социальная миссия нашей компании
25 сентября 2023

Псковская область доставила на Херсонщину реагенты для обеззараживания воды 
25 сентября 2023

Более 25 тысяч детей планируется привить от гриппа в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...