Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 22,3%

12:55, 26 сентября 2023, ПАИ

Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю увеличилась на 22,3 %, сообщили сегодня, 26 сентября, в федеральном оперативном штабе борьбы с инфекцией.

С 18 по 24 сентября госпитализировали 2 328 россиян, у которых диагностировали COVID-19. По словам экспертов, это на 18 % больше, чем неделей ранее. Подтверждено 24 летальных исхода.

Увеличение числа госпитализаций зафиксировано в 47 субъектах России. Более того, в 16 регионах заболеваемость превышает среднероссийский уровень. Заболеваемость выросла в 74 субъектах, в 14 регионах она выше, чем в среднем по стране.

По данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области на 24 сентября, в регионе с начала пандемии подтверждено 130 334 случая заражения коронавирусной инфекцией. За неделю диагноз COVID-19 поставили 13 заболевшим.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников развеял слухи о распространении в регионе дельта-штамма коронавируса. Он также сообщил, что в ближайшее время в Псковскую область поступит десять тысяч доз вакцины от коронавируса.