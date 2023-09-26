Псковичам обещают неделю без существенных осадков

14:02, 26 сентября 2023, ПАИ

Неделя в Псковской области пройдёт без существенных осадков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные метеоцентра «Фобос».

«На Северо-Западе массивы дождевой облачности могут появиться только на севере региона, а на остальной территории рабочая неделя пройдёт без существенных осадков. Днём воздух будет прогреваться от +17 до +22 градусов, а на севере – от +8 до +13 градусов», – говорится в сообщении.

По словам специалистов, регионы на юге СЗФО – Псковская, Калининградская и Новгородская области – будут находиться под влиянием антициклона.

«Он и вынуждает атлантические вихри идти по северу. В зоне взаимодействия этих барических систем погода будет ветреная, но температура прогнозируется выше нормы, поскольку антициклон подтянет очень тёплый воздух с юга Европы и Средиземноморья, но и циклоны также несут атлантическое тепло», – подчеркнули в метеоцентре.

Напомним, что этой осенью сентябрь в Псковской области порадовал жителей тёплой погодой. Бабье лето дважды приходило в регион, а в один из дней в Пскове был побит температурный рекорд 1936 года.