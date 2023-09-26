Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам обещают неделю без существенных осадков

Неделя в Псковской области пройдёт без существенных осадков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные метеоцентра «Фобос».

Псковичам обещают неделю без существенных осадков. Фото: ПАИ

«На Северо-Западе массивы дождевой облачности могут появиться только на севере региона, а на остальной территории рабочая неделя пройдёт без существенных осадков. Днём воздух будет прогреваться от +17 до +22 градусов, а на севере – от +8 до +13 градусов», – говорится в сообщении.

По словам специалистов, регионы на юге СЗФО – Псковская, Калининградская и Новгородская области – будут находиться под влиянием антициклона.

«Он и вынуждает атлантические вихри идти по северу. В зоне взаимодействия этих барических систем погода будет ветреная, но температура прогнозируется выше нормы, поскольку антициклон подтянет очень тёплый воздух с юга Европы и Средиземноморья, но и циклоны также несут атлантическое тепло», – подчеркнули в метеоцентре.

Напомним, что этой осенью сентябрь в Псковской области порадовал жителей тёплой погодой. Бабье лето дважды приходило в регион, а в один из дней в Пскове был побит температурный рекорд 1936 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 сентября 2023

Воду отключат в семи домах в Великих Луках 27 сентября
26 сентября 2023

Около 600 человек участвуют в I Международном молодёжном лингвистическом форуме в Пскове
26 сентября 2023

Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдёт в Псковской области
26 сентября 2023

Чаще всего на «Госуслугах» псковичи записываются к врачу
26 сентября 2023

Гала-концерт «Живое пушкинское слово» прошёл в Псковском драмтеатре
26 сентября 2023

Псковичам обещают неделю без существенных осадков
26 сентября 2023

Виталий Рахманов станет гостем программы «Оглавление»
26 сентября 2023

Запись на курсы китайского языка для начинающих открыта в ПсковГУ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...