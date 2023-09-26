Правила дегустации выпечки на VI Празднике псковского пирога изменились

21:21, 26 сентября 2023, ПАИ

В правила дегустации выпечки на VI Празднике псковского пирога внесены изменения. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Идея праздника псковского пирога в первую очередь в том, чтобы угощать пирогами. В этом году будет работать правило: бесплатно угощаться пирогами смогут те, кто сам хочет угостить других и пришёл на праздник с пирогом (при регистрации пирога вам будут выданы купоны на дегустацию). Если же вы пришли без пирога, то сможете приобрести пироги или купоны на дегустацию за небольшую плату», – отметили организаторы.

Ранее на праздник пирога псковичей пригласил глава города Борис Елкин.

Мероприятие пройдёт в Пскове 1 октября с 11:00 до 19:00 на площадке Центра туризма и творческих индустрий на улице Георгиевской, 4.

Псковичей и гостей города ждут развлекательная программа, мастер-классы и дегустации, ярмарка мастеров, фермеров, сыроделов и пчеловодов, а также разнообразие выпечки.

Победителей определят в десяти номинациях: «Лучший сладкий пирог», «Лучший несладкий пирог», «Лучший ягодный пирог», «Лучший фруктовый пирог», «Лучший пирог с мёдом», «Самый красивый пирог», «Самый оригинальный пирог», «Самый большой пирог», «Пирожки», «Бабушкин рецепт».