Около 2,5 млрд рублей привлёк Псковский район на развитие за последние пять лет

19:19, 26 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу с Натальей Фёдоровой после её вступления в должность главы Псковского района, чтобы обсудить реализацию перспективных проектов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников отметил, что за последние пять лет Псковский район привлёк на развитие около 2,5 млрд рублей. Он поинтересовался, как проходит реализация нацпроектов и других программ, каким направлениям власти района уделяют особое внимание.

Наталья Фёдорова рассказала, что многие запланированные на этот год проекты уже либо полностью завершены, либо находятся на стадии оформления финальных документов. Так, на 100% выполнены мероприятия федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – жители уже активно пользуются обновлёнными пространствами.

«Хорошие показатели по нацпроекту «Культура» – Торошинский Дом культуры сдан вовремя, сроки не нарушены. На стадии завершения работа с документами. Дом культуры введён в эксплуатацию. Жители очень благодарны за такую площадку. Получилось достойно», – подчеркнула глава района.

Обсудили также реализацию проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». В Родине идёт строительство станции очистки воды, напомнила Наталья Фёдорова. «Небольшое отставание есть, но объект держим на особом контроле, ведь он должен быть сдан до конца года», – отметила глава района.

Михаил Ведерников и Наталья Фёдорова подчеркнули, что большой прорыв в части создания спортивных площадок сделан по нацпроекту «Демография». Так, в деревне Соловьи завершается строительство «умной» спортплощадки, в скором времени пройдёт её техническая приёмка. В деревне Родина также введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

«Я вижу дальнейшую работу муниципалитета в хорошем содержании площадок. Для этого вводим ставки спортивных инструкторов в центрах дополнительного образования, в обязанности которых будет входить контроль над сохранностью объектов», – подчеркнула глава района.

В продолжении встречи Михаил Ведерников обсудил с Натальей Фёдоровой реализацию проектов в деревне Борисовичи по индивидуальной программе социально-экономического развития, проведение комплексных кадастровых работ в муниципалитете и другие темы.

«В красной зоне объектов нет. В целом, вы идете хорошими темпами. Это движение обязательно надо поддерживать и продолжать развивать потенциал муниципалитета в ближайшие пять лет», – подытожил губернатор.