Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Занятие для членов отряда «Дружина» прошло в ПсковГУ

Вводное теоретическое занятие для отряда содействия обороне «Дружина» прошло на базе Псковского государственного университета сегодня, 27 сентября. Темой встречи стало служение Отечеству, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«У нас достаточно большой блок мероприятий, который направлен не только на студентов, но и рассчитан на широкий круг слушателей, поэтому мы пригласили сегодня вас. Тема сегодняшнего разговора – защита Отечества как обязанность гражданина России, а служение Отечеству – это означает стать самому лучше, пытаться сделать лучше то место, где мы с вами живём, и обеспечить ему развитие», – отметила проректор по работе с молодёжью ПсковГУ Светлана Воднева.

К собравшимся также обратился руководитель «Дружины» Михаил Герасимов. Он напомнил, что 11 июля губернатор подписал распоряжение о создании в Псковской области АНО «Отряд содействия обороне и безопасности». «У нас создано 11 межрайонных филиалов, которые охватывают 26 муниципальных образований нашей области», – подчеркнул Михаил Герасимов.  

Специалист отдела социальной защиты обучающихся ПсковГУ Вера Алексеева в завершение встречи прочитала присутствующим лекцию о мировоззрении современного человека и патриотизме.

Напомним, что в Псковской области продолжается набор в отряд «Дружина». В регионе уже были случаи, когда члены «Дружины» предотвращали ЧП, в частности запуски дронов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 сентября 2023

13 псковичей поборются за звание лучшего госслужащего
27 сентября 2023

Почти 30 тысяч человек отправились в отпуск через псковские турфирмы в прошлом году
27 сентября 2023

С профессиональным праздником поздравил воспитателей Борис Елкин
27 сентября 2023

О цифровом развитии Псковской области рассказал Виталий Рахманов. Главное
27 сентября 2023

Занятие для членов отряда «Дружина» прошло в ПсковГУ
27 сентября 2023

Россияне чаще смотрят детективные и исторические сериалы
27 сентября 2023

Отсутствие дождей и до +24 градусов обещают синоптики в Псковской области 27 сентября
27 сентября 2023

Михаил Ведерников встретился с участниками форума «Ладога»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...