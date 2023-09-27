Занятие для членов отряда «Дружина» прошло в ПсковГУ

10:25, 27 сентября 2023, ПАИ

Вводное теоретическое занятие для отряда содействия обороне «Дружина» прошло на базе Псковского государственного университета сегодня, 27 сентября. Темой встречи стало служение Отечеству, передаёт корреспондент ПАИ.

«У нас достаточно большой блок мероприятий, который направлен не только на студентов, но и рассчитан на широкий круг слушателей, поэтому мы пригласили сегодня вас. Тема сегодняшнего разговора – защита Отечества как обязанность гражданина России, а служение Отечеству – это означает стать самому лучше, пытаться сделать лучше то место, где мы с вами живём, и обеспечить ему развитие», – отметила проректор по работе с молодёжью ПсковГУ Светлана Воднева.

К собравшимся также обратился руководитель «Дружины» Михаил Герасимов. Он напомнил, что 11 июля губернатор подписал распоряжение о создании в Псковской области АНО «Отряд содействия обороне и безопасности». «У нас создано 11 межрайонных филиалов, которые охватывают 26 муниципальных образований нашей области», – подчеркнул Михаил Герасимов.

Специалист отдела социальной защиты обучающихся ПсковГУ Вера Алексеева в завершение встречи прочитала присутствующим лекцию о мировоззрении современного человека и патриотизме.

Напомним, что в Псковской области продолжается набор в отряд «Дружина». В регионе уже были случаи, когда члены «Дружины» предотвращали ЧП, в частности запуски дронов.