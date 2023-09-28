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Общество

Конференция с дегустацией пирогов пройдёт в Пскове

Школьная конференция «Псковский семейный пирог» пройдет во время Праздника пирога 1 октября в Центре туризма и творческих индустрий Пкова на улице Георгиевской, 4. Об этом ПАИ сообщили организаторы конференции.

Фото: ПАИ

В ней примут участие победители конкурса «Семейный пирог», который состоялся в школах города весной 2021 года. Тогда в нем приняли участие 1343 ученика из 27 школ. С работами победителей можно познакомиться на сайте Псковского пирога в разделе «Семейный пирог». На конференции 1 октября будет представлено 15 проектов на тему «Псковский семейный пирог», участники также проведут дегустации своих пирогов. 

Напомним, ранее на Праздник псковского пирога псковичей пригласил глава города Борис Елкин. Кроме того, поменялись правила дегустации выпечки. 

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