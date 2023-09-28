Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Более 70 млн рублей направят на оснащение умной спортплощадки в Пскове

Спортивно-технологическое оборудование на 78 млн рублей закупят для умной спортивной площадки в Псковской области. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. 

На поставку спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки выделено 78 млн рублей. Фото: ПАИ.

Комплект будет представлять собой набор оборудования высокой заводской готовности. В его состав войдут мини-футбольные ворота, баскетбольная стойка, комплект для воркаута, модульная трибуна, различные виды искусственного покрытия и т. д. По этому же контракту планируется поставка некапитального модульного административно-бытового сооружения для умных спортивных площадок. Установлена она будет на заранее подготовленной заказчиком площадке.

Оборудование, представленное на площадке, будет оснащено QR-кодами, при помощи которых можно будет узнать подробную информацию о спортивных объектах. Также планируется установить в фиджитал-центре многофункциональные модульные опоры освещения, среди прочего обеспечивающие оповещение пользователей о предстоящих событиях, воспроизведение музыкального контента, зону зарядки мобильных устройств и хот-спот для предоставления доступа в интернет.

Начальная цена контракта – 78,787 млн рублей. Покупка комплекта осуществляется за счет средств субсидии из бюджета Псковской области, предоставленной в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта» и госпрограммы Псковской области «Развитие физической культуры и спорта». Срок поставки товара – до 20 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что строительство умной площадки в Соловьях идёт хорошими темпами. Глава Островского района Дмитрий Быстров также заявил, что работы по подготовке основания для умной спортивной площадки на стадионе в Острове подходят к концу. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 сентября 2023

Илья Силаев стал бронзовым призёром Кубка генпрокурора по стрельбе из лука
28 сентября 2023

Более 70 млн рублей направят на оснащение умной спортплощадки в Пскове
28 сентября 2023

Фестиваль ГТО среди госслужащих пройдёт в Псковской области
28 сентября 2023

Памятный турнир по кикбоксингу прошёл в Великих Луках
28 сентября 2023

72 экипажа заявлено на участие в ралли «Пушкинские Горы – 2023»
27 сентября 2023

Семь псковичей примут участие в чемпионате и первенстве СЗФО по скалолазанию
27 сентября 2023

Алексей Немов сравнил губернаторские выборы с победой на Олимпиаде
27 сентября 2023

Восемь медалей завоевали псковичи на памятных соревнованиях по велоспорту

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...