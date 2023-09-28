Более 70 млн рублей направят на оснащение умной спортплощадки в Пскове

12:12, 28 сентября 2023, ПАИ

Спортивно-технологическое оборудование на 78 млн рублей закупят для умной спортивной площадки в Псковской области. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Комплект будет представлять собой набор оборудования высокой заводской готовности. В его состав войдут мини-футбольные ворота, баскетбольная стойка, комплект для воркаута, модульная трибуна, различные виды искусственного покрытия и т. д. По этому же контракту планируется поставка некапитального модульного административно-бытового сооружения для умных спортивных площадок. Установлена она будет на заранее подготовленной заказчиком площадке.

Оборудование, представленное на площадке, будет оснащено QR-кодами, при помощи которых можно будет узнать подробную информацию о спортивных объектах. Также планируется установить в фиджитал-центре многофункциональные модульные опоры освещения, среди прочего обеспечивающие оповещение пользователей о предстоящих событиях, воспроизведение музыкального контента, зону зарядки мобильных устройств и хот-спот для предоставления доступа в интернет.

Начальная цена контракта – 78,787 млн рублей. Покупка комплекта осуществляется за счет средств субсидии из бюджета Псковской области, предоставленной в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта» и госпрограммы Псковской области «Развитие физической культуры и спорта». Срок поставки товара – до 20 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что строительство умной площадки в Соловьях идёт хорошими темпами. Глава Островского района Дмитрий Быстров также заявил, что работы по подготовке основания для умной спортивной площадки на стадионе в Острове подходят к концу.