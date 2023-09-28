Великолукские лучники стали серебряными призёрами кубка генпрокурора

15:21, 28 сентября 2023, ПАИ

Великолукские лучники Игорь Николаев, Илья Силаев и Егор Быстров стали серебряными призёрами кубка генпрокурора по стрельбе из блочного лука, который проходит в Москве с 24 по 29 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.

После первой серии отставание великолукского трио составляло два балла.

Во второй серии спортсмены из Псковской области заработали много восьмёрок, две девятки и лишь одну десятку. Тренер ребят Вадим Андреев поменял очередность стрельбы среди великолучан. Иркутская область сохранила преимущество в два очка.

В третьей серии ребята смогли выбить две десятки, но этого было мало, чтобы отыграть преимущество Иркутской области, которое возросло ещё на балл перед последней серией.

В четвёртой серии великолукские лучники отработали чище всего: выбили две десятки и не опускались ниже девяти баллов, но спортсмены из Иркутской области не допустили серьёзных ошибок.

Напомним, что сегодня также Илья Силаев взял серебро кубка генпрокурора в индивидуальном зачёте, а команда великолукских лучниц выиграла в бронзовом финале.