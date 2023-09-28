Финальный этап муниципального конкурса «Наставник года» прошёл в Пскове

20:45, 28 сентября 2023, ПАИ

Финальный этап муниципального конкурса «Наставник года» прошёл в школе № 47 в Пскове сегодня, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова

















20 преподавателей школ, детских садов и учреждений дополнительного образования представили проекты со своим наставляемым в модели наставничества «педагог – педагог». На каждое выступление было выделено по 10 минут. Затем учителя отвечали на дополнительные вопросы конкурсной комиссии. О своей работе они рассказывали в видеороликах, презентациях, схемах и даже сценках.

Имена победителей станут известны 5 октября, в День учителя.

Напомним, что всего в конкурсе приняли участие 42 педагога из 40 образовательных учреждений Пскова.