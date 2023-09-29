Мастер-класс по созданию исторической открытки пройдёт на празднике пирога в Пскове

09:42, 29 сентября 2023, ПАИ

Мастер-класс «Письмо и открытка в стиле XIX века» от сотрудников Псковского музея-заповедника пройдёт на площадке Дома ксёндза, которая будет работать с 11:00 до 16:00, в рамках Праздника псковского пирога. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Там же будет установлена тематическая фотозона-чаепитие, где каждый желающий сможет стать героем живой картины.

«Праздники в XIX веке – это время пышных балов, великосветских визитов, уютных вечеров у камина и долгожданных подарков, заботливо завёрнутых в цветную бумагу с пышным бантом. Именно в конце XIX столетия появились поздравительные открытки. Отправлять их было принято не только родственникам в другие города, но и соседям, живущим на другой стороне улицы», – отметили организаторы.

Именно такую открытку смогут создать гости на мастер-классе. «А чтобы соблюсти в точности все правила дарения открыток в XIX веке и правильно подписать их пером и чернилами, мы «заглянем» в письмовники – книжки с рекомендациями, как лучше поздравить родственников или начальство «в дань учтивости и деликатности», – заключили организаторы.

Напомним, что правила дегустации выпечки на VI Празднике псковского пирога изменились.