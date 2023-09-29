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Общество

В Псковской области не выявлено ни одного случая заболевания гриппом

В Псковской области не выявлено ни одного случая заболевания гриппом. Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог регионального комитета по здравоохранению Ирина Семёнова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ. На фото Ирина Семёнова

По её словам, в регионе зарегистрировано 4 475 случаев заболевания ОРВИ с начала осени. Основное количество заболевших – это дети до 14 лет. Госпитализировано 43 пациента, что составляет 1 % от общего числа заболевших.

Также она отметила, что среднеобластной уровень заболеваемости ОРВИ превышен в девяти муниципальных образованиях: Плюсском, Дновском, Стругокрасненском, Усвятском, Палкинском, Невельском, Красногородском районах, Пскове и Великих Луках. В Пскове зарегистрировано 2 320 случаев ОРВИ.

При этом не стоит забывать и о профилактике гриппа. Эксперт считает, что лучшим средством профилактики гриппа является вакцинация. Сейчас в регионе прививают вакциной «Совигрипп», которая адаптирована под актуальные штаммы вируса.

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