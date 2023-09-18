Галина Невалённая: Вакцина эффективна против штаммов гриппа этого сезона

17:43, 18 сентября 2023, ПАИ

Вакцина «Совигрипп», которой прививают псковичей от гриппа с конца августа, эффективна против штаммов гриппа этого сезона. Об этом сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая на брифинге в медиацентре ПАИ.

«В вакцину вводится защита от тех штаммов, которые являются самыми злыми, если так можно сказать, то есть те вирусы, которые дают самые серьёзные заболевания и осложнения. Практически всегда вводится противодействие от вируса гриппа А и В. В этом сезоне прогностически учтены вот эти все вирусы наиболее вероятные, потому что вакцина не может защитить на 100% от всех респираторных инфекций. Великое множество разных возбудителей, поэтому мы боремся с самыми страшными. И вакцинация должна защитить, если уже заболеет человек, чтобы не было серьёзных осложнений и летальных исходов, особенно у пациентов старшей возрастной группы», – отметила Галина Невалённая.

Напомним, более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область. Вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.