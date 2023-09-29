Сетоским танцам обучат псковичей на празднике пирога

15:12, 29 сентября 2023, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Изборск» примет участие в VI Празднике псковского пирога. Сотрудники музея-усадьбы народа сето обучат гостей фестиваля традиционным сетоским танцам и покажут, что пели и танцевали на сетоских праздниках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Если вы не были в этом году на фестивале «Сетомаа. Семейные встречи» или даже никогда не пробовали сетоские пироги, 1 октября вам представится отличная возможность познакомиться ближе с культурой народа сето. Вас ждёт выступление музейного ансамбля «Каарахельбе» и мастер-класс по традиционным сетоским танцам. Ну и, конечно, не обойдётся праздник без пирога: на фестиваль сето привезут с собой пирог с яблоками и брусничным желе», – отметили в музее.

Фестивальная программа, мастер-классы и ярмарка будут проходить около Дома Беклешова на улице Георгиевской, 4. Мероприятие начнется в 11:00, интерактивная программа от народа сето начнётся в 13:00.

Напомним, праздник пройдёт 1 октября на площадке городского Туристского центра на Георгиевской, 4. В рамках праздника пройдёт конференция для школьников, которые в предыдущие годы победили в конкурсе пирогов. Отметим, что в этом году поменялись правила дегустации выпечки.