Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Сетоским танцам обучат псковичей на празднике пирога

Государственный музей-заповедник «Изборск» примет участие в VI Празднике псковского пирога. Сотрудники музея-усадьбы народа сето обучат гостей фестиваля традиционным сетоским танцам и покажут, что пели и танцевали на сетоских праздниках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В прошлом году сотрудники музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово рассказали, как готовится сетоский сыр. Фото: музей-заповедник «Изборск»

«Если вы не были в этом году на фестивале «Сетомаа. Семейные встречи» или даже никогда не пробовали сетоские пироги, 1 октября вам представится отличная возможность познакомиться ближе с культурой народа сето. Вас ждёт выступление музейного ансамбля «Каарахельбе» и мастер-класс по традиционным сетоским танцам. Ну и, конечно, не обойдётся праздник без пирога: на фестиваль сето привезут с собой пирог с яблоками и брусничным желе», – отметили в музее.

Фестивальная программа, мастер-классы и ярмарка будут проходить около Дома Беклешова на улице Георгиевской, 4. Мероприятие начнется в 11:00, интерактивная программа от народа сето начнётся в 13:00.

Напомним, праздник пройдёт 1 октября на площадке городского Туристского центра на Георгиевской, 4. В рамках праздника пройдёт конференция для школьников, которые в предыдущие годы победили в конкурсе пирогов. Отметим, что в этом году поменялись правила дегустации выпечки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 сентября 2023

Объекты Псковского музея-заповедника появились на марках «Почты России»
29 сентября 2023

Сетоским танцам обучат псковичей на празднике пирога
29 сентября 2023

Финальный книгоквиз прошёл в псковском «Лофте»
29 сентября 2023

Мастер-класс по созданию исторической открытки пройдёт на празднике пирога в Пскове
29 сентября 2023

Виртуальное путешествие в Псковскую область смогут посетить гости на ВДНХ
29 сентября 2023

Михаил Ведерников - о выставке «Российский Север»: Очень хороший, яркий и нужный для региона проект
29 сентября 2023

Аварийность храмов Мальского монастыря выявили специалисты
28 сентября 2023

Новосибирская труппа представила спектакль «Котлован» в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...