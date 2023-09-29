Краснокнижную птицу сняли в Себежском районе

15:28, 29 сентября 2023, ПАИ

Редкий вид кулика, занесённый в Красную книгу, заметили 28 сентября на берегу Себежского озера, пишет районная газета «Призыв».

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«На набережной Себежского озера можно наблюдать очень редкого кулика – золотистую ржанку (Pluvialis apricaria), занесённую в Красную книгу России в категории III-редкий вид», – пояснили сотрудники Себежского краеведческого музея.

В тот же день сотрудники Полистовского заповедника спасли провалившегося в придорожную осушительную канаву лося. Кроме того, в Бежаницах работник водоканала спас домашнюю черепаху из канализации.