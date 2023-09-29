Максим Решетников посетил завод «Титан-Полимер»

14:59, 29 сентября 2023, ПАИ

Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетили завод «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» сегодня, 29 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Максим Решетников и Михаил Ведерников осмотрели цех экструзии, литейный блок, зону продольной и поперечной вытяжки, участок резки, зону металлизации плёнки и вторичной резки, а также склад полуфабрикатов.

«Титан-Полимер» входит в группу компаний «Титан» и является якорным резидентом ОЭЗ «Моглино». Уже завершена реализация первого этапа масштабного инвестпроекта по созданию импортозамещающего производства БОПЭТ-плёнок и полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Строительство завода по производству и запуск производства двухосно-ориентированной ПЭТ-плёнки (БОПЭТ) производственной мощностью 72 тысячи тонн в год и возведение объектов общезаводского хозяйства уже завершены.

Сейчас реализуется второй этап строительства: создание производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ) производственной мощностью 140 тысяч тонн в год.

Созданный комплекс по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-плёнок станет базой для последующего развития межотраслевого кластера с участием предприятий Псковской области, что позволит дополнительно создать порядка двух тысяч рабочих мест. Кроме того, планируется формирование инжинирингового центра с целью создания научной базы для разработки новаций отечественной полимерной продукции.

Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский рассказал главе Минэкономразвития об уникальных свойствах производимой на предприятии плёнки, которая обладает высокими барьерными свойствами.

По словам генерального директора завода Кирилла Неретина, в цехах установлено самое современное оборудование. Это касается в том числе автоматизированной операторской. Из неё происходит управление технологическим процессом производства.

«Это отдельный мощный компьютер. Он оборудован скан-системой измерения толщины плёнки, она выдаёт данные на компьютер и происходит онлайн-корректировка», – рассказал начальник производства Андрей Пирожков. Новейшее оборудование установлено в лаборатории предприятия.

Напомним, сегодня Максим Решетников провёл в Пскове совещание с регионами, посвящённое предварительным итогам летнего турсезона. Также глава Минэкономразвития России поддержал инициативы губернатора Псковской области.