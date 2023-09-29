Точки отсчёта. 132-й выпуск «Псковского телеграма» скоро в эфире

17:29, 29 сентября 2023, ПАИ

Неделя оказалась крайне насыщенной. Вступление Михаила Ведерникова в должность губернатора, новый и уважаемый сенатор Алексей Наумец, назначение заместителем губернатора, курирующим работу постпредства региона в Москве, Дениса Салия – и ещё тысяча событий спрессовались в плотный информационный поток, в том числе и в Telegram-пространстве. Об этом – очередной выпуск местами ироничной программы «Псковский телеграм».

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном телеграм-пространстве. Программа выходит в свет еженедельно по пятницам в 18:00 на сайте ПАИ, в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

Выпуски «Псковского телеграма» также можно посмотреть в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале Псковского агентства информации.