В эфир вышел 132-й выпуск «Псковского телеграма»

18:03, 29 сентября 2023, ПАИ

132-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 29 сентября.

Неделя оказалась крайне насыщенной. Вступление Михаила Ведерникова в должность губернатора, новый и уважаемый сенатор Алексей Наумец, назначение заместителем губернатора, курирующим работу постпредства региона в Москве, Дениса Салия и ещё тысяча событий спрессовались в плотный информационный поток, в том числе и в телеграм-пространстве. Об этом очередной выпуск местами ироничной программы «Псковский телеграм».

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном телеграм-пространстве. Программа выходит в свет еженедельно по пятницам в 18:00 на сайте ПАИ, в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

Выпуски «Псковского телеграма» также можно посмотреть в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале Псковского агентства информации.