В эфир вышел 132-й выпуск «Псковского телеграма»
132-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 29 сентября.
Неделя оказалась крайне насыщенной. Вступление Михаила Ведерникова в должность губернатора, новый и уважаемый сенатор Алексей Наумец, назначение заместителем губернатора, курирующим работу постпредства региона в Москве, Дениса Салия и ещё тысяча событий спрессовались в плотный информационный поток, в том числе и в телеграм-пространстве. Об этом очередной выпуск местами ироничной программы «Псковский телеграм».
«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном телеграм-пространстве. Программа выходит в свет еженедельно по пятницам в 18:00 на сайте ПАИ, в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».
Выпуски «Псковского телеграма» также можно посмотреть в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале Псковского агентства информации.
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