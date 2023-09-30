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Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП в Псковском районе

Видео с места аварии, произошедшей сегодня на 20-м километре трассы Псков – Изборск в Псковском районе, опубликовали в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Напомним, что в результате ДТП госпитализировали двух женщин. Предполагаемый водитель одного из автомобилей, находившийся в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения, с места ДТП скрылся.

Позднее стало известно, что на место происшествия прибыла женщина, заявившая, что является водителем Lada Priora, хотя на ней отсутствовали следы повреждений. Зато повреждения обнаружили у мужчины, которого спасатели нашли недалеко от места ДТП в лесополосе.

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