Опубликовано видео с места ДТП в Псковском районе

00:37, 30 сентября 2023, ПАИ

Видео с места аварии, произошедшей сегодня на 20-м километре трассы Псков – Изборск в Псковском районе, опубликовали в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Напомним, что в результате ДТП госпитализировали двух женщин. Предполагаемый водитель одного из автомобилей, находившийся в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения, с места ДТП скрылся.

Позднее стало известно, что на место происшествия прибыла женщина, заявившая, что является водителем Lada Priora, хотя на ней отсутствовали следы повреждений. Зато повреждения обнаружили у мужчины, которого спасатели нашли недалеко от места ДТП в лесополосе.