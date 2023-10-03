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Политика

ДЭГ планируют применить в Псковской области на выборах президента России

Подать заявку на дистанционное электронное голосование планирует избирательная комиссия Псковской области на президентских выборах. Об этом сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: Елена Коноплёва / ПА

«В предстоящую выборную кампанию у нас также все избирательные участки будут оборудованы видеонаблюдением, и мы надеемся, что Центральная избирательная комиссия также одобрит нам заявку о проведении ДЭГ», – сказал Игорь Сопов.

Глава облизиркома также поблагодарил управление цифрового развития и связи и его руководителя Виталия Рахманова за содействие.

«Управление активно работает с избирательной комиссией и как раз все нововведения, в частности по улучшению связи, видеоконтенту – это все заслуги непосредственно управления. Оно нам очень сильно в этом плане помогает», – заключил Игорь Сопов.  

Отметим, что впервые ДЭГ применяли в Псковской области на выборах в Псковскую городскую Думу в 2022 году. Кроме того, ДЭГ использовали на выборах в 2023 году. 

Добавим, что в этом году в России на выборах глав регионов наибольшая явка на ДЭГ зафиксирована в Псковской области. 

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