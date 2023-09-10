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Политика

На выборах в России наибольшая явка на ДЭГ зафиксирована в Псковской области

Выборы глав регионов с применением ДЭГ на федеральной платформе завершились в Алтайском крае, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областях. Об этом сообщается на сайте ПТК ДЭГ.

Фото: ПАИ

По состоянию на 20:00 воскресенья, 10 сентября, на выборах глав регионов с применением ДЭГ наибольшая явка зафиксирована в Псковской области (91 %), в Алтайском крае и Московской области (89 %).

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей. 

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