Студенты колледжа искусств выступили на Празднике псковского пирога
Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова выступили на VI Празднике псковского пирога, который состоялся 1 октября на площадке городского туристического центра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.
Большую концертную программу псковичам представили студенты специальности «музыкальное искусство эстрады».
Как отметила преподаватель колледжа Ирина Галковская, в этом году Праздник пирога, ставший в Пскове уже традиционным, совпал с Днём музыки. «Нам приятно, что псковичи не только участвовали в дегустации произведений мастеров пекарского искусства, но и получили удовольствие от нашего музыкального подарка. Символично, что погода, которая в этот день была не слишком приветливой, полностью наладилась во время исполнения на бис авторской песни преподавателя колледжа Тимы Бичевского (Никогосова) «Псков – это любовь!», – отметила преподаватель.
В колледже также добавили, что гости праздника, вдохновлённые позитивным настроем и мощной энергетикой молодых вокалистов, пели и танцевали на протяжении всего концерта.
Напомним, что Праздник псковского пирога прошёл в Пскове 1 октября.
Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке. О том, кто стал победителем конкурса VI Праздника псковского пирога, можно прочитать здесь.
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