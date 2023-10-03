Студенты колледжа искусств выступили на Празднике псковского пирога

18:20, 03 октября 2023, ПАИ

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова выступили на VI Празднике псковского пирога, который состоялся 1 октября на площадке городского туристического центра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Большую концертную программу псковичам представили студенты специальности «музыкальное искусство эстрады».

Как отметила преподаватель колледжа Ирина Галковская, в этом году Праздник пирога, ставший в Пскове уже традиционным, совпал с Днём музыки. «Нам приятно, что псковичи не только участвовали в дегустации произведений мастеров пекарского искусства, но и получили удовольствие от нашего музыкального подарка. Символично, что погода, которая в этот день была не слишком приветливой, полностью наладилась во время исполнения на бис авторской песни преподавателя колледжа Тимы Бичевского (Никогосова) «Псков – это любовь!», – отметила преподаватель.

В колледже также добавили, что гости праздника, вдохновлённые позитивным настроем и мощной энергетикой молодых вокалистов, пели и танцевали на протяжении всего концерта.

Напомним, что Праздник псковского пирога прошёл в Пскове 1 октября.

Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке. О том, кто стал победителем конкурса VI Праздника псковского пирога, можно прочитать здесь.