Более 130 проектов представят на окружном этапе всероссийской премии «Маршрут года» в Пскове

11:23, 05 октября 2023, ПАИ

Более 130 проектов из 30 регионов представят на окружном этапе Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Публичные презентации финалистов проходят на площадке спортивно-развлекательного центра «Простория» сегодня, 5 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

В четырёх залах центра свои проекты – уникальные туристические маршруты, авторские экскурсии, аудиогиды – презентуют финалисты из 30 регионов России: Московской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Псковской и других областей.

Лучшие проекты выберет экспертное жюри сегодня, а завтра состоится торжественное награждение победителей. Отличившиеся в различных номинациях отправятся на общенациональный финал премии, который состоится в Уфе.

Ранее сообщалось, что окружной этап всероссийской премии «Маршрут года» открылся в Пскове.

Напомним, с 3 по 7 октября в Пскове проходят финалы окружных этапов Северо-Западного и Центрального федеральных округов сразу трёх премий: «Туристический сувенир», Russian Event Awards 2023 и «Маршрут года». 4 октября в Пскове состоялось награждение победителей окружного этапа конкурса «Туристический сувенир».