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Окружной этап всероссийской премии «Маршрут года» открылся в Пскове

Открытие окружного этапа Всероссийской туристской премии «Маршрут года» СЗФО и ЦФО состоялось в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Окружной этап всероссийской премии «Маршрут года» открылся в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

В мероприятии приняли участие председатель правления Фонда развития общественных связей «Регион PR», основатель конкурса Геннадий Шаталов, председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова, директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко, представители сферы туризма из 20 регионов России, эксперты из Москвы и Петербурга.

«У нас продолжается большой туристический праздник, и сегодня мы открываем очередной этап всероссийского конкурса. Туризм – это впечатление, а впечатление во многом зависит от того, какие маршруты мы проходим, какие объекты показа нам предлагают посетить, какие мы видим путеводители, какие мы слышим аудиогиды, и во многом – это заслуга вас, вовлечённых в этот процесс. Я хочу вам сказать большое спасибо, что вы так ответственно относитесь к своей работе», – отметила Марина Егорова.

«Я рад, что в том городе, с которого начинается Россия, сегодня встретятся представители Золотого кольца, Серебряного ожерелья – всех основных туристических проектов из разных регионов. Я уверен, что благодаря общению за эти три дня именно на Псковской земле между вами укрепятся или вновь завяжутся деловые дружеские связи, которые позволят дружить городам и регионам двух наших федеральных округов», – подчеркнул Геннадий Шаталов.

Напомним, с 3 по 7 октября в Пскове проходят финалы окружных этапов Северо-Западного и Центрального федеральных округов сразу трёх премий: «Туристический сувенир», Russian Event Awards 2023 и «Маршрут года». 4 октября в Пскове состоялось награждение победителей окружного этапа конкурса «Туристический сувенир».

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