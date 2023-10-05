Съёмки шоу Первого канала «Играем свадьбу» стартовали в Пскове

17:52, 05 октября 2023, ПАИ

Съёмки шоу Первого канала «Играем свадьбу» стартовали в Пскове сегодня, 5 октября. Об этом сообщила председатель регионального комитета по культуре в своём телеграм-канале.



Фото: Кирилл Комаров



Фото: Кирилл Комаров



Фото: Кирилл Комаров



Фото: Кирилл Комаров



Фото: Кирилл Комаров



Фото: Кирилл Комаров











Проект «Играем свадьбу» – цикл документально-постановочных фильмов, в которых будет показан процесс подготовки к семейному торжеству.

На этот раз съёмочная команда Первого канала прибыла в Псковскую область. Им предстоит познакомиться со свадебной культурой, традициями и полезными обычаями Псковщины.

Каждый выпуск «Играем свадьбу» будет проходить в новой локации, которая выбирается в зависимости от национальных и культурных особенностей региона, где живут жених и невеста. Первой локацией проекта стала мастерская одежды Lubo-Dorogo manufacture.

Съёмки проекта в Псковской области продлятся до 9 октября.

Ранее сообщалось, что Софья Эрнст посетит Псковскую область в конце недели.