Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове

22:52, 06 октября 2023, ПАИ

Фестиваль «Другое искусство» для людей с особенностями развития открылся в БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 6 октября. Псковским зрителям впервые представили эстрадный спектакль Time of my life, созданный труппой глухих и слабослышащих актёров из Московской государственной специализированной академии искусств, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В спектакле задействована команда профессиональных актёров, выпускников Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ) в Москве. Все актёры, принимающие участие в спектакле, являются глухими и слабослышащими.

Напомним, что фестиваль особенных людей «Другое искусство» пройдёт в Пскове с 6 по 8 октября.

Ознакомиться с программой фестиваля можно по ссылке.